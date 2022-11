Universidad de Chile buscará un nuevo técnico lo más probable para la temporada 2023, situación que motivó el comentario de Tito Awad con Bolavip Chile y propuso a un histórico ex DT de los azules

Tito Awad quiere experiencia en el banco de la U de Chile y pide a gritos a histórico ex DT

Universidad de Chile tuvo una especie de renacer con Sebastián Miranda en este segundo semestre, pero después de haber eliminado a Universidad Católica en Copa Chile todo se vino abajo y su continuidad en los azules tambalea de sobremanera.

Es esta situación y la búsqueda de un nuevo director técnico para Universidad de Chile lo que motivó el comentario de Tito Awad, reconocido contertulio de los azules quien habló en exclusiva con Bolavip Chile.

“Yo creo que para que la U inicie un nuevo proceso, no lo puede iniciar con alguien que todavía le falta carrete. Creo que Miranda va ser un muy buen técnico, pero yo lo prefiero en las divisiones menores y no con un equipo, sino que como jefe de las divisiones menores de la U”, dijo de entrada.

Awad no ve a Miranda como el DT azul el 2023. | Foto: Agencia UNO

En esa misma línea, Awad pide a gritos que a Universidad de Chile llegue un técnico que no venga a hacer una ‘práctica’ a la U: “No creo que sea el nombre para llevar a cabo los cambios que necesita la U, la U necesita experiencia”.

“Puedo dar dos de mis nombres preferidos; Beccacece como primera opción y Vaccia como segunda. El joven tiene competencia internacional con Defensa y Justicia, ha competido en Sudamericana, Libertadores y llega con otro nivel a la U”.

Awad quiere a César Vaccia sentado en el banco azul. | Foto: Archivo

Consultado sobre qué fue lo mejor del año azul, no titubeó: “La aparición de los cabros jóvenes, fue lo único bueno que se hizo y no tanto por política del club, sino que por urgencia que aparecieron los Morales, Bastián Tapia, Osorio, Campos, Assadi, Castro, etc. Creo que fue lo único positivo”, remató.