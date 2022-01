El ex jugador destacó a algunos jugadores de ambos equipos y realizó sus ya conocidas notas.

Marcelo "Toby" Vega nuevamente realizó su ya conocida sección en Todos Somos Técnicos llamado "Las Notas del Toby" y esta vez aparte de evaluar, también entregó eligió al 'Héroe' y 'Villano' en el partido de la Supercopa entre Universidad Católica y Colo Colo.

En esa línea, es que calificó a Gabriel Costa con una gran nota, pues cree que su nivel lo hace como el mejor del compromiso. "Me voy con el mejor (Gabriel Costa). Hace un primer tiempo regular, pero un segundo tiempo que lo mejora bastante. Creo que estuvo en todas las situaciones de gol, en las situaciones más claras. La nota, un 6,8", dijo Vega.

La siguiente referencia la llevó hacia 'El Villano' del cotejo y fue Sebastián Pérez. El portero de la UC cometió un error, el cual le costó a los cruzados el primer gol en contra anotado por Leonardo Gil.

"Vamos con 'El Villano', Zanahoria Pérez. Tiene este problema (error en el 1-0) y un centro que también se le escapa de las manos, pero aquí cambia el partido, en el sentido de que Colo Colo se soltó mucho más" agregó el Toby.

Por otro lado, escogió al 'Héroe' y el seleccionado fue Gabriel Suazo. El capitán de Colo Colo también se transformó en uno de los puntos altos en el equipo de Gustavo Quinteros. De hecho, destacó en la segunda conquista tras luchas un balón casi perdido y asistir a Carlo Villanueva.

"El Héroe, Suazo. Recupera este balón, jugando muy bien, pero en gran parte de este gol (el 2-0) no solo recupera, sino el pase que tira hacia atrás. Siempre declarando bien, no se esconde (declaraciones por los incidentes)", agregó Vega.

Por último, la peor nota se la llevó Sebastián Galani. El volante cruzado no tuvo un buen desempeño, aunque Vega cree que no el único, pero de todas formas entregó algunos hechos que lo llevaron a calificarlo.

"El peor, no solamente él, yo creo que Gutiérrez no fue un gran partido. O sea, el primer tiempo no jugó, le muestran una amarilla porque llega tarde al balón. El último balón que pierde ahí fue muy fácil, muy livianito. Está mal físicamente, llega tarde a los balones. Hay una amarilla en que agarra a Gil y se podría haber ganado otra por una plancha. La nota, un 2,5", cerró.