Universidad de Chile se mueve en el Mercado de Pases y no quiere saber nada de Pablo Aránguiz, jugador al que ofrecieron a Ñublense a cambio de dos cracks de los diablos rojos según reportó ADN.

El Mercado de Pases se mueve a diario y los equipos buscan sus movidas para reforzarse de cara a la temporada 2023, donde Universidad de Chile quiere volver a rugir de manera fuerte y volver a los primeros lugares donde históricamente ha estado.

Uno de los jugadores de este año que no rindió y estuvo involucrado más en hechos extra futbolísticos que dentro de la cancha es Pablo Aránguiz, ex Unión Española que tendría a los dirigentes azules hasta la coronilla y no quieren saber nada de él.

Federico Mateos interesa en Universidad de Chile. | Foto: Agencia UNO

Según reportó ADN Deportes y ante el interés de Jaime García de poder contar con el jugador formado en el club hispano, Universidad de Chile le habría hecho una jugosa propuesta a los chillanejos para que se lleven al jugador y la U recibir algo a cambio.

Se trata de un préstamo de Pablo Aránguiz a Ñublense a cambio de dos cracks que la rompieron esta temporada con los Diablos Rojos: Federico Mateos y Lorenzo Reyes, ex jugador de Universidad de Chile.

ver también Caamaño repasa a De Paul por omitir a la U en presentación alba

Según el reportado medio, pese a lo osado del ofrecimiento, desde Chillán no verían con malos ojos el trueque y estarían considerando hacer el 2x1 que les permita contar con Aránguiz pero desprenderse de dos de sus figuras que dieron que hablar en el Campeonato Nacional 2022.