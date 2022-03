Durante este viernes se dieron a conocer los bombos de la Copa Libertadores 2022, donde Universidad Católica y Colo Colo ya tienen su lugar asegurado para el sorteo de la fase de grupos que se llevará a cabo en la ciudad de Luque, Paraguay.

Los Cruzados y albos comparten el Bombo 2, donde también están Atlético Paranaense y Corinthians de Brasil, Independiente del Valle y Emelec de Ecuador, Libertad de Paraguay Ecuador y Vélez Sarsfield de Argentina.

Los dos equipos chilenos tendrián que compartir grupo con los cabezas de serie, quienes están posicionados en el Bombo 1 y en que el están: River Plate y Boca Juniors de Argentina, Palmeiras, Flamengo y Atlético Mineiro de Brasil, Nacional y Peñarol de Uruguay y Cerro Porteño de Paraguay.

Mientras que en el Bombo 3 y que también podrían ser eventuales rivales de los elencos nacionales, se encuentran: Sporting Cristal y Alianza Lima de Perú, Bragantino de Brasil, Deportivo Táchira y Caracas de Venezuela, Colón de Argentina, Deportes Tolima y Deportivo Cali de Colombia.

Por último está el Bombo 4 y donde podría haber otro equipo chileno como es Everton, pero antes los ruleteros deben revertir la llave ante Estudiantes de La Plata en Argentina y en que la ida cayeron 1-0 en Sausalito.

De haber resultado positivo para los viñamarinos, compartirián este grupo con Always Ready e Independiente Petrolero de Bolivia, Talleres de Córdoba de Argentina y Fortaleza de Brasil. Además, otro tres equipos provientes de otras llaves como son Fluminense vs. Olimpia, U. Católica de Ecuador vs The Strongest de Bolivia y América Mineiro de Brasil vs. Barcelona de Ecuador.

El sorteo del torneo continental se llevará a cabo el próximo viernes 25 de marzo a las 12:00 horas de Chile en Paraguay.