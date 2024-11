Dentro de los jugadores que no van a continuar en Universidad de Chile para la temporada 2025, se encuentra el delantero Cristian Palacios, quien termina vínculo contractual con los azules.

Su rendimiento dejó en evidencia el pobre desempeño del Chorri, algo que no dejó para nada contento al entrenador Gustavo Álvarez, quien desde luego, busca reforzar esa zona de la cancha para la U.

Pero, buscar explicaciones del por qué el ahora atacante chileno no renueva con los universitarios pueden haber muchos. Uno de ellos es el que esgrimió Mauricio Pinilla, quien reconoció que no le gusta Palacios para un equipo como el estudiantil.

“A mi, personalmente, tampoco me gusta. Llama la atención que un jugador de 13 goles no vaya a ser renovado, porque puede ser perfectamente un complemento”, dijo Pinigol en Deportes en Agricultura.

De todos modos, sostuvo que el jugador no aparecía en partidos claves, algo que fue determinante para decidir su salida. “Si nos vamos al análisis más personalizado, nos damos cuenta que en los partidos claves no estaba. Se lesionaba muscularmente”, dijo el mundialista.

Además, rememoró el año 2022 cuando perdió penales en los dos Superclásicos ante Colo Colo. “No solamente que no ses determinante en los clásicos, si no que arrugue, porque tres penales fallados en clásicos”, recordó con dolor el ex delantero.

Pinilla: “La U tiene que invertir”

Proyectando lo que viene en el 2025, el ex atacante azul no dudó en señalar que la dirigencia debe gastar por un ariete goleador, sin escatimar esfuerzos económicos.

“A la U le falta un pepero, uno que resuelva los partidos en momentos difíciles. Hay que invertir plata, la U no puede traer un jugador gratis, no pueden pensar en no hacer inversiones importantes, porque pueden quedar cortos de plantel”, concluyó Mauricio Pinilla.