Una jueves complicado es el que comenzó a vivir Universidad de Chile previo a su partido con Curicó Unido. Esto, producto de que durante esta mañana el frontis del Estadio Santa Laura amaneció con rayados y afiches de la hinchada bullanguera, apuntando a los jugadores a que comiencen a mejorar su rendimiento y sacar de este mal momento deportivo que pasa el club.

No causó nada de gracia este acto en la directiva de Unión Española, debido a que el gerente general Luis Baquedano conversó con El Deportivo respecto a esta medida, en la que apuntaron a que los gastos y costos de esto tendrán que correr por cuenta de Universidad de Chile.

“Tendremos que pintar el frontis con cargo a Universidad de Chile. Así como se rayó, se borra. No tengo idea de los costos, tenemos que calcularlos, pero corren por cuenta de la U, como está en el contrato”, fueron las palabras del dirigente de Unión Española.

Sobre este mismo punto, agregó que “Tenemos arrendado el estadio a la U por cuatro partidos y hemos tomado todas las medidas económicas y financieras para que cualquier daño, incluso estructural, lo pague la U. Pero espero que no pase. Lo que me preocupa es que no se pueda desarrollar un espectáculo. Por lo otro, tomamos todos los resguardos”.

No quedaba todo ahí, debido a que el gerente general de la institución hispana no está preocupado por los rayados en sí, sino que el nivel de agresividad que existen en el elenco estudiantil.

“No me preocupa el rayado en sí, porque está cubierto. Me preocupa el nivel de agresividad en que un club tan importante como la U no pueda desarrollar sus espectáculos. Están en un problema serio. Lo siento muchísimo. La pintura es darle más pega a gente. No voy a pintar con la gente de mantención del club”.

Además, agregó que “No me preocupa el rayado en sí, porque está cubierto. Me preocupa el nivel de agresividad en que un club tan importante como la U no pueda desarrollar sus espectáculos. Están en un problema serio. Lo siento muchísimo. La pintura es darle más pega a gente. No voy a pintar con la gente de mantención del club”.

Universidad de Chile tendrá que recibir esta noche a Curicó Unido en el Estadio Santa Laura a partir de las 20:30 horas, en un partido que tendrá el regreso de los hinchas azules a los recintos deportivos en condición de local.