David Pizarro sin duda se consolidó como uno de los grandes jugadores del fútbol chileno, tras sus grandes campañas en el Viejo Continente con las camisetas de la Roma, Inter De Milán y Manchester City, y a eso sumado la obtención de la Copa América 2015 con la Selección Chilena, se codea con las grandes figuras que ha dejado nuestro fútbol.

El jugador nacional quien finalizó su carrera en su paso por la Universidad de Chile a finales del 2018, club con el cual consiguió su último título como jugador profesional, se ha mantenido lejos del ambiente deportivo, sin hacer mayor noticia.

En los últimos días el Fantasista ha vuelto a ser noticia fuera de las canchas y esto debido a un video que se viralizó en las redes sociales, en donde el ex mediocampista fue participe de un partido en el fútbol amateur derrochando todo su talento.

Con un golazo de gran factura de tiro libre, fue como Pizarro volvió a deleitar a sus fanáticos en dicho encuentro, en donde tras un potente derechazo, clavó la pelota en el ángulo del portero rival, quien se estiró a más no poder, pero no pudo hacer mucho ante la calidad en la ejecución del ex jugador de la Roja.

VIDEO: REVISA EL GOLAZO DE DAVID PIZARRO