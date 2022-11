El ex futbolista y hoy comentarista, Waldemar Méndez tuvo palabras para lo que fueron las declaraciones bombásticas de Aníbal Mosa en contra de la actual presidencia del club por el tema de los refuerzos

Waldemar Méndez dispara contra Aníbal Mosa: "Cuando fue presidente de Colo Colo no le fue muy bien"

Unas últimas horas de bastantes movidas son las que se han vivido en Colo Colo, en la que uno de los directores del club, Aníbal Mosa soltó una bomba la que genera preocupación en el mundo ‘Albo’, informando en que la actual presidencia del club no quiere invertir en la confección de la plantilla pensando en la temporada 2023.

Ante esta situación, el ex futbolista y hoy comentarista Waldemar Méndez tuvo palabras en Radio Futuro a lo que fueron las declaraciones del ex mandamás del ‘Cacique’, en la que coincidió con él en que se debe hacer una inversión, pero no de la manera en la que Mosa lo estima conveniente.

“Yo coincido en que hay que hacer un gasto, en lo que no coincido es que era lo que yo tenía entendido, era que él quería aportar desde su vereda, hacer un préstamo para que Colo Colo tuviera más recursos. Ya lo hizo, esto no es un club de barrio en donde él puede hacer y deshacer”, partió señalando Méndez.

Profundizando en esto, el hoy panelista indicó que a pesar de que estos deseos de Mosa en reforzar de buena forma a Colo Colo sean buenos, no debe porque hacerlos públicos teniendo las instancias de poder hacer saber su opinión a la mesa directiva de la institución, ya que solo genera polémica.

Mosa le cayó a la presidencia de 'Cacique' | Foto: Agencia Uno

“Que él salga hablando no contribuye en nada, por más que tenga buenas intenciones, yo creo que Mosa tiene buenas intenciones y es más hincha que cualquiera”, aseveró.

Finalmente, Méndez saltó con todo y recordó lo que fue estancia de Aníbal Mosa como presidente en Colo Colo, en donde indicó que no le fue muy bien y crítico en que un club grande no puede oficiar como un equipo comunal.

“Cuando él tuvo la oportunidad de controlar Colo Colo y de ser el presidente, no le fue muy bien. Los clubes no pueden oficiar como un club de barrio”, cerró.