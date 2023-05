El fútbol chileno sin duda que hoy en día vive uno de sus momentos más complejos a lo largo de su historia, en donde a los ya conocidos flojos resultados que se han vivido a nivel de Selección, se suman los hechos de violencia que han manchado a nuestro fútbol en los últimos tiempos.

Ante esto, el ex jugador y hoy panelista, Waldemar Méndez tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para manifestarse a lo que ha sido este declive de nuestro fútbol nacional.

“Espero que alguien haga algo definitivamente, porque sino seguimos en un fútbol que si a los pobres resultados internacionales que está teniendo el fútbol, le sumamos toda esta parte de inseguridad y violencia, seguimos en presencia de un fútbol decadente”, partió señalando Méndez.

Siguiendo en esa línea, el hoy comentarista mostró todo su enojo contra el presidente de la ANFP, Pablo Milad, a quien lo atacó con todo por sus declaraciones, en la que hace vista gorda al presente de nuestro fútbol y en la que deja entrever que todo está bien, cuando no es así.

Los incidentes que ocurrieron en el último Clásico Universitario | Foto: Photosport

“Millad el otro día dijo ‘no hay crisis en el fútbol chileno’, si no hay crisis en el fútbol chileno, que carajos está viendo Milad. Ya no tolero más este tipo de declaraciones cuando tenemos lo que pasó en los incidentes del Clásico Universitario, los resultados pobres no solo a nivel clubes, sino que a nivel Selección, no se ha ido a los dos últimos dos mundiales, no se ha clasificado a la sub 20 ni a la sub 17”, explicó.

Finalmente, Méndez hizo su descargo en Radio Futuro a la postura que tiene el mandamás del fútbol chileno ante el presente del balón pie nacional y lo llamo a que no espere en nada más para poder tomar cartas sobre el asunto.

“¿Que carajo Milad tiene que pasar para que dejes de decir que el fútbol chileno no está en crisis?, te escuchamos”, cerró