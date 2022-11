El ex futbolista y hoy comentarista, Waldemar Méndez tuvo palabras para lo que fue la actuación de La Roja ante Polonia y Eslovaquia en esta última fecha FIFA del 2022

La Selección Chilena afrontó lo que fueron sus últimos amistosos en este 2022, en donde ‘La Roja’ no logró ver la victoria y sumó una derrota por la mínima ante Polonia y una igualdad ante Eslovaquia, siguiendo con su mala racha en la era de Eduardo Berizzo, la cual no sabe de triunfos.

A pesar de esto, el ex futbolista y hoy comentarista Waldemar Méndez tuvo palabras en ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para lo que fue el actuar de Chile en estos amistosos, en donde fue optimista por lo mostrado, quedando conforme con el actuar de ‘La Roja’.

“El saldo de esta gira, dejando de lado los resultados, es positivo. Hay puntos de apoyo de apoyo deportivos que significan puntos apoyos emocionales incluso. Donde uno repasa las declaraciones de los jugadores y de Berizzo y se quedaron mucho más conformes en esta pasada en ambos partidos”, partió señalando Méndez.

Profundizando en los matices positivos que dejó esta doble fecha de amistosos, el ex arquero señaló que en lo defensivo se encontró una firmeza importante sin Gary Medel en la zaga y valora en dejar al ‘Pitbull’ en el mediocampo, dándole un nuevo rol fundamental para el equipo pensando en las Eliminatorias.

Chile no pudo anotar en esta fecha FIFA | Foto: Instagram

“Creo que se encuentra un funcionamiento defensivo importante, lo de Medel en el mediocampo me hace mucho sentido, va a ser el alma de este equipo. Me gustó la solución también que encontró cuando mete a Pavez y retrocede a Medel. Me significa que ese cambió va a estar antes que el ingreso de Sierralta”, detalló.

Finalmente, Méndez recae en que la gran problemática que ha tenido Chile en este último tiempo ha sido la falta de gol y señala que para solucionar eso, deberán buscarse métodos de construcción que ayuden al colectivo a reparar aquello y no el rendimiento personal de cada jugador.

“La falta de soluciones para llegar al gol la va a tener que encontrar para mí no se si tanto en un nombre propio, de que Brereton nos empuje a pensar que él será la carta de gol. Si no que, en el tema de la movilidad, en los cambios de ritmo, en la filtración. Por ahí va la construcción del equipo, es lento, no es brillante, pero permite pensar que vas avanzando”, cerró.