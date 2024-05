Una insólita situación se vivió en la antesala del compromiso entre Cobreloa y Deportes Iquique. A través de redes sociales, se viralizó una acusación contra el gobierno por, presuntamente, manejar una caravana de inmigrantes en el norte del país. No obstante, ello estaba completamente alejado de la realidad.

¿Cómo se inició la confusión? A través de X (antiguo Twitter), el usuario Invermel reclamó: “Hoy (sábado 18 de mayo) caravana de buses contratado por el gobierno y con inmigrantes, escoltados por carabineros que no permiten adelantarlos para no filmar”.

Además del texto, adjuntó un video en el que se apreciaban cuatro buses viajando por la carretera, los que eran escoltados por la policía. En la pieza audiovisual, el locutor aseguraba que la movilización era financiada por el Estado de Chile.

“Son cuatro buses con puras personas inmigrantes. (…) No admiten el paso para que no graben y no cachen quién viene en los buses. ¿Cuál será el destino? No tengo idea. Están llevando a los inmigrantes a internarse acá. Buses interprovinciales contratados por el gobierno para que trasladen a los inmigrantes”, indicaba.

Esta fue la acusación… resultaron ser hinchas de Deportes Iquique.

Eran barristas de Deportes Iquique

Y como dice el dicho, es más fácil encontrar a un mentiroso que a un ladrón. Luego de que el video acumulara más de 85 mil visualizaciones en la plataforma, se aclaró que eran barristas de Deportes Iquique que viajaban rumbo a Calama para enfrentar a Cobreloa.

Ello fue confirmado por los propios internautas que le respondieron al difusor de la noticia falsa. A su vez, fue ratificado por el sitio PITV Calama Noticias. Claramente, los barristas del Dragón Celeste viajaban rumbo al Estadio Zorros del Desierto para acudir al compromiso de su querido club.

El resultado

Finalmente, los hinchas de Iquique se llevaron un empate rumbo a su ciudad. El conjunto de Miguel Ramírez terminó empatando 2-2 ante Cobreloa, con goles de Diego Fernández y Álvaro Ramos.

La falsa acusación