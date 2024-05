El mundialista con la selección chilena se fue en picada contra el arbitraje chileno y no quedó contento con el nivel de Cobreloa.

Óscar Wirth arremete sin piedad contra Miguel Araos por penal no cobrado a Cobreloa: "Hay personas que..."

Cobreloa y Deportes Iquique protagonizaron un entretenido y polémico encuentro por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2024, donde los Loínos pudieron reaccionar a tiempo y llevarse un punto, en el Estadio Zorros del Desierto.

Gracias a esta paridad, los dirigidos interinamente por Nelson Soto dejaron atrás una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas y ahora se ubican en el undécimo lugar de la tabla de posiciones con 14 puntos.

ÓSCAR WIRTH NO QUEDA CONFORME CON EL NIVEL DE COBRELOA

Óscar Wirth, histórico futbolista y ex gerente deportivo del cuadro zorro, se tomó unos minutos para conversar con BOLAVIP CHILE sobre lo que fue el duelo entre Loínos y Dragones Celestes.

“Fue un nivel futbolístico muy pobre, si no comete esos errores la gente de Iquique no hay ninguna posibilidad de empatar. Los errores son para pegarle un palo en la cabeza, son jugadores profesionales”, afirmó el ex arquero de La Roja.

ÓSCAR WIRTH Y EL POLÉMICO ARBITRAJE DE MIGUEL ARAOS EN CALAMA

Además, el ex seleccionado chileno tuvo palabras para lo que fue el arbitraje de Miguel Araos, quien está en el ojo de la polémica en las últimas horas por una controversial jugada.

Es que cuando el partido ya expiraba vino una polémica acción, en la cual los fanáticos y jugadores naranjas reclamaron un penal de Luis Casanova, luego que la pelota impactara en su mano.

Pese a la revisión en el VAR, el juez central del compromiso determinó que no era infracción.

“Hay personas que tienen poca experiencia arbitrando y cuando vienen estas cosas donde se necesita fundamentalmente más madurez no se ve que sean capaces de discernir de buena manera. Los del VAR poca ayuda también”, remató Wirth.