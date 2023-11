Yerko Urra se transformó en el tema más comentado de la jornada con su magnifica participación en la serie entre Deportes Temuco y La Serena. El portero de 27 años fue determinante en la tanda de penales.

Tras el triunfo por 1-0 en los 90 minutos se igualó la llave y se llevó hasta los doce pasos donde contuvo los remates de Ethan y Fabián Espinoza, y de Lucas Alarcón. Tras ello, el golero formado en Huachipato fue el encargado de cerrar la serie con un potente remate que no pudo contener Zacarías López.

“Veníamos con un resultado adverso. Pero queríamos ganarlo con nuestra gente. Ellos llegaron tres veces y hasta Zacarías tuvo buenas tapadas. Ahora tenemos que preparados para lo que viene. Me entrego por completo a Temuco y quiero dejarlo en primera división”, recalcó a TNT Sports.

Sin embargo, lo más llamativo fue lo expuesto por su entrenador a quien le hizo na particular promesa. “Me dijo que atajaba tres y cumplió. No puedo decir más. Ahora que siga entrenando. No solo ataja también convierte. La gente lo quiere muchísimo y se lo merece”, agradeció Román Cuello con una sonrisa de oreja a oreja.

Elogios a Yerko Urra

Como era de esperarse, el nombre del colero de Deportes Temuco rápidamente se hizo viral en X, también conocida como Twitter.

“Yerko Urra, Dibu Martínez y Bono. En ese orden”, “Avenida Yerko Urra”, “Pide selección” y “gigante una vez más”, fueron parte de los comentarios sobre la figura de la noche.

Avivada de Temuco para abrir el marcador

La jugada que marcó el desenlace del partido se registró sobre el cierre del primer tiempo. Esto por la avivada del ‘pibe’ y que marcó el único tanto del encuentro para forzar los penales.

Todo comenzó con un despeje de La Serena. Tras ello, Óscar Salinas no esperó y sacó de inmediato para combinar Mauro González, quien lo dejó solo por la banda derecha.

El delantero sacó un centro con lienzo y que Fabián Nuñez aprovechó para poner el 1-0 y superar a Zacarías López que hasta ese momento había sacado todas las pelotas de peligro. Sin embargo, lo llamativo de la jugada se conoció segundos más tarde.

Esto porque a través de la transmisión y de las redes sociales de Temuco, se supo que la pelotera y quien apuró la jugada era la hija del ‘Zombie’ Nuñez. Inclusive protagonizó la celebración con dedicatoria a su segundo hijo.

El próximo rival

Con este resultado, Temuco se suma a Antofagasta que eliminó a San Luis también por penales, y a Iquique que espera por su aparición en la liguilla desde el final de la fase regular.

Cabe consignar que todavía falta conocer al vencedor de la llave entre Santiago Wanderers y San Felipe que se disputa este miércoles a las 19:00 horas. Los del Aconcagua llegan con ventaja de 2-1 al encuentro en el estadio Elias Figueroa.