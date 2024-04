Hace algunos meses, fue la propia Cindy Nahuelcoy quien anunció que se retiraba del referato, todo en medio del castigo de 30 partidos por cual fue sancionada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Durante este tiempo, la ex juez asistente estuvo trabajando en emprendimientos como también, en el comercio instalando una fonda en las pasadas fiestas patrias, como también una botillería.

Sin embargo, una nueva odisea emprende la ex árbitro y esta va ligada con la televisión, donde será nada más ni nada menos, que del próximo reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?” que comienza en los próximos días.

Nahuelcoy y lo que le espera en el reality: “Voy a conocer a gente muy traicionera”

Fue el propio canal, quienes dieron a conocer la noticia, pese a que ya se conocía extraoficialmente que Nahuelcoy estaría en el reality que ya comenzó sus respectivas grabaciones.

En su ingreso, la participante dio a conocer sus máximas aspiraciones en el programa, “me encantaría ser líder de un equipo. Yo veo en ‘Tierra Brava’ a Fabio y Luis que nunca fueron líderes, sólo capitanes, y siempre velaron por ellos no más. Yo en cambio estoy muy acostumbrada a trabajar en equipo. Además, sé que tengo más capacidad aeróbica que ellos, nunca en mi vida he perdido un ensacado, nunca he perdido una yincana. Por eso creo que podría llegar a una final”, afirmó.

Además, dijo que su personalidad es fuerte y conflictiva, por lo cual si la buscan la van a encontrar, “me parezco a la Daniela Aránguiz, porque soy muy frontal, chora y súper radical, voy con todo cuando peleo. Soy rencorosa a morir, peleo con alguien y nunca más le hablo”, expresó.

Finalmente, reconoció que en el espacio televisivo le esperará algo muy similar que lo que vivió en su anterior trabajo, “creo que en el reality me va a pasar lo mismo que en el arbitraje, voy a conocer a gente muy traicionera. Pero estoy preparada para eso”, concluyó Cindy Nahuelcoy.

Nahuelcoy se reconoce como una mujer muy frontal y conflictiva (Canal 13)

¿Qué otros participantes estarán en el reality?

Entre quienes estarán en ¿Ganar o Servir? se encuentran Fran Maira, “Coca” Mendoza, Gala Caldirola, Oriana Marzoli, Pangal Andrade, Luis Mateucci, Gonzalo Egas, Blue Mary, Botota Fox, Faloon Larraguibel, José Ángel González, Camila Recabarren, Mariela Sotomayor, Alejandro Pérez Moro y Claudio Valdivia.