Claudio Palma es uno de los relatores más reconocidos del fútbol chileno. El Negro relata el Campeonato Nacional hace dos décadas y también actualmente narra los partidos de la Selección Chilena.

El relator es reconocido hincha de Magallanes, pero de manera informal ha rondado el mito de que es colocolino, incluso mucha gente piensa aquello y lo manifiesta en redes sociales. Palma descartó de plano cualquier tipo de fanatismo por Colo Colo, también por la U y la UC.

“Los periodistas, no todos, no quiero generalizar… los periodistas jóvenes, muchos me preguntaron por mucho tiempo, hasta con dos piscolas, ‘ya, si no eres magallanico’”, expresó el reconocido narrador en el programa El Almanaque de Florete.

Palma ya está choreado de que lo intenten vincular a Colo Colo, Universidad de Chile u Universidad Católica. “Yo respeto al que diga, soy de la U, soy de Colo Colo, está bien, pero yo digo hasta cuándo, ya me cansó el tema”.

Claudio Palma tiene claro su fanatismo

El comunicador recuerda que iba a San Bernardo desde los 12 años a ver los partidos de Magallanes: “Le estaría mintiendo a mi abuelo, Osvaldo, al que me llevaba al estadio Vulco”.

Claudio Palma aclara que es hincha de Magallanes y de ningún otro equipo. (Foto: Photosport)

Por último, dejó claro que su equipo es el Manojito de Claveles: “¡Qué me costaría salir del closet y decir soy chuncho o soy cruzado! ¡Qué me costaría! pero con Magallanes tengo recuerdos muy hermosos, cuando subió Magallanes con el Arica Hurtado, lloraba”.