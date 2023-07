Si bien el delantero argentino Pablo Solari ya no juega más en el fútbol chileno, el actual futbolista de River Plate cada vez que puede recuerda con cariño su exitoso paso por Colo Colo.

No obstante, unas polémicas frases del “Chico de Las Poesías”, como le apodan en Argentina, sobre el pobre nivel del balompié nacional trajeron más de alguna repercusión en nuestro país.

“Yo apenas llegué a River por ahí era alguien que jugaba a la pelota no más, no era muy profesional que digamos, porque no le daba tanta importancia a muchos factores que hoy en día le doy, ya sea tanto a la alimentación como el entrenamiento afuera. La verdad es que hoy me alimento de gran manera, aprendí a comer. Creo que mejoré un montón, me siento más cómodo con mi cuerpo y eso me lo dio todo esto que vengo diciendo”, reveló el ariete trasandino en ESPN Argentina.

Solari alcanzó a disputar 71 partidos entre todas las competencias | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Y si hay alguien que se cuadró con estos llamativos dichos del Pibe fue Cristián Zavala, ex jugador del Cacique y actual ariete de Curicó Unido, quien en conversación con DSports dio su punto de vista sobre este tema.

“El problema del fútbol chileno va desde la formación. Hay clubes que no tienen ni canchas. Es difícil subir el nivel cuando cada club tiene una realidad distinta”, manifestó Zavala.

“En Chile siempre hemos estado al debe en temas de educación. No le puedes exigir a un futbolista a saber cómo alimentarse, conozco varios clubes que no tienen nutricionista (…) Opino igual que Thomas (Galdames) y Pablo (Solari), siempre se puede ser más profesional y obviamente ellos están en un nivel más arriba”, remató.