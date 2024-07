El ex delantero de Colo Colo y actual figura de River Plate, no entró en los planes del entrenador Javier Mascherano para los Juegos Olímpicos.

Una lamentable noticia recibió este martes el futbolista Pablo Solari, quien dejó un gran recuerdo en Colo Colo. La joven figura de River Plate quedó al margen de la Selección Argentina Sub 23 y de esta forma quedó excluído de la principal cita planetaria.

Ayer el entrenador Javier Mascherano entregó la lista de los 18 jugadores que irán a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde no entró el Pibe, quien había sido parte de todo el proceso.

En total, el exfutbolista citó a 15 jugadores Sub 23 y a tres nombres de la selección adulta, quienes serán los refuerzos de este equipo: el arquero Gerónimo Ruli, el defensa Nicolás Otamendi y el delantero Julián Álvarez.

Nómina de la Selección Argentina Sub 23 para los Juegos Olímpicos de París 2024.

La noticia no sorprendió a River Plate

Según informaron en ESPN Argentina, esta decisión de Mascherano no habría sorprendido a River Plate, ya que el ex Colo Colo no había sido titular en la Sub 23 de Argentina y era más bien una alternativa para el jefecito.

De esta forma, Solari se queda abajo del avión que partirá rumbo a Francia para la cita de los cinco anillos, donde la Albiceleste debuta el miércoles 24 de julio ante Marruecos por el Grupo B.

Pablo Solari sigue siendo figura en Argentina

Esta temporada 2024 el Pibe Solari lleva cinco goles y cinco asistencias en 23 partidos disputados, 20 de ellos como titular en el equipo que dirige Martín Demichelis.

Sus buenas actuaciones han despertado el interés en Europa. Hace unas semanas el Nápoli y Udinese estaban detrás de sus servicios, pero en River no lo dejarán salir por menos de 15 millones de dólares.

Caber recordar que Colo Colo aún tiene el 36% del pase del delantero de 23 años, quien arribó a Macul en 2020 proveniente de las inferiores de Talleres de Córdoba. Y luego fue vendido a la bandasangre a mediados de 2022, por un monto cercano a los cinco millones de la moneda estadounidense.