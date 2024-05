El sábado 18 de mayo, AC Barnechea cayó por la cuenta mínima ante Deportes Temuco en el Germán Becker. Aquel encuentro quedó marcado por el despido del DT “Huaicochero”, Román Cuello, y por el aliento de un solitario hincha del equipo visitante.

La historia se hizo viral en varios portales del fútbol chileno. El nombre del solitario hincha es Rodrigo Inostroza, quien viaja región por región siguiendo a su equipo.

El hincha solitario conversó en exclusiva con ADN Deportes, donde confesó que sigue a Barnechea desde niño: “Sigo a este equipo desde que tengo 13 años. Iba a todos los partidos de local (…) Acá, al costado había otra persona en Pacífico, con camiseta y un lienzo”.

Su locura por el “Barne” no es de ahora, sino que en años anteriores, también ha vivido la particular situación de ser el único fanático de los “Huaicocheros” en las tribunas visitantes.

“Esto es parte del mismo club en 2022, cuando jugamos con Cobresal y se me ocurrió viajar a El Salvador, ciudad que no conocía, y era el único con camiseta de Barnechea en el estadio”, confesó al citado medio.

El amor de Rodrigo Inostroza por el “Barne”

Si bien aseguró no estar completamente solo en todos los encuentros, sí ha sido el único en viajar a las ciudades más alejadas de punta a punta en el país.

“Fui a otros partidos, pero iba acompañado, a veces tres o cuatro. Pasó casi un año y en 2023 vino el partido con Arica, donde nuevamente fui solo y esa vez causó un poco más de revuelo”, recalcó.

Ya al cierre, remarca la razón por la que el “Barne” no cuenta con tantos adherentes viajeros: “La gran mayoría de los hinchas de Barnechea son adultos mayores. Por distintas razones, no han podido viajar y yo voy a seguir acompañando al equipo. Muchos no pueden acompañarlo fuera de Santiago, por enfermedades y realidad país”.

Al cierre, destacó: “Me importa súper poco si estoy solo o acompañado, siempre aliento a mi equipo. Me dedico a alentar a mi equipo y ser feliz. Mientras me dé la salud y la economía, quiero seguir soñando”.

Así está Barnechea en la tabla de la Primera B

Se han jugado hasta el momento 13 fechas del ascenso. En aquel torneo, los “Huaicocheros” marchan en la cuarta posición con 22 puntos.

Los tres primeros puestos los ocupan Deportes La Serena con 29, seguido de Rangers de Talca con 25 y Deportes Limache con 24.