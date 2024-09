El próximo martes a las 17:30 Cobreloa saltará a la cancha del Zorros del Desierto con la pesada mochila de estar en zona de descenso y con la obligación de ganarle a Ñublense y encomendarse a otros resultados para salir de esa negativa ubicación.

BOLAVIP conversa con Camilo Pino para hablar en primera instancia de la posible salida de Dalcio Giovagnoli, pero el mundialista juvenil reconoce que hay dos temas que literalmente “no lo dejan dormir”.

“Pucha me he puesto a pensar que nos arbitre ese Benjamín, ese que nos cobra puros penales en contra, y que nos echa jugadores, no sé por qué me tinca que nos va a arbitrar y además que aparezca el hombre del maletín”, asegura el ex volante.

Pino reitera que “estoy preocupado de ese árbitro y del hombre del maletín, recuerda cuando perdimos con Copiapó, pasaron dos años y no se puede decir nada, los que hablaron, después se callaron”

Respecto a la posibilidad de otra vez cambiar de entrenador, el mundialista juvenil piensa parecido a José Luis Díaz.

Camilo Pino preocupado del hombre del maletín.

“Es mala idea sacar a Dalcio, es la peor idea de todas porque nadie te asegura que un nuevo entrenador va a ganar los cinco partidos que quedan, no es una buena solución, porque si pierde ante Ñublense van a llamar a Nelson Soto y otra vez va a tener que agarrar un fierro caliente”, afirma.

Lo que viene para Cobreloa

Camilo Pino es de la idea de que Cobreloa necesita 10 puntos más para salvarse. “Hay que ganar de local los tres partidos, es difícil, pero hay que tratar, el equipo no está funcionando del todo bien, pero hay que ganar esos tres encuentros y sacar un punto al menos de visitante”, cerró.