Las declaraciones del presidente de Cobreloa, Marcelo Pérez, en el sentido de que luego del partido ante Ñublense se tomará una decisión respecto a la continuidad de Dalcio Giovagnoli, dejaron inquietos al mundo naranja.

Si bien es cierto, el mandamás loíno aseguró que no es de la idea de cambiar entrenador a esta altura del partido, dejó abierta esa puerta en caso de un revés ante los chillanejos en Calama.

BOLAVIP conversa con un referente de los naranjas, José Luis Díaz, el que exculpa al entrenador de la campaña y pide por su continuidad.

“Con lo que me entero ahora, no es una buena situación, Dalcio es un buen técnico y lo que está pasando no es su culpa, no es que no sepa armar un sistema o un esquema, él se encontró con esto”, aseguró.

Agregando que el estratega “intentó trabajar para sacar adelante al equipo y quizás no se está dando porque no cuenta con los jugadores necesarios”.

José Luis Díaz respalda a Dalcio Giovagnoli.

Pepe Díaz no está de acuerdo con los dichos del presidente. “No es lo ideal estas declaraciones, dan más temas para que sigan hablando de nuestro querido club”, indicó.

El ex goleador de Cobreloa habla fuerte y claro respecto al futuro de Giovagnoli. “Si se tomó la decisión de traer a Dalcio, hay que terminar con las botas puestas”, disparó.

Para el final, José Luis Díaz analiza el momento de Cobreloa. “Partido a partido siempre es importante, el otro día cuando le ganamos a Coquimbo, los puntos fueron vitales, pero se sabía que de visita iba a ser complicado, por ahí nos cuesta demasiado con los equipos más grandes, no sé si es por un tema de mentalidad, no estamos dando la talla”, cerró.