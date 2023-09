Uno de los grandes protagonistas del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo el pasado sábado fue el estado de la cancha del Estadio Santa Laura, la cual estaba para el olvido y quedó en evidencia en la segunda mitad.

El recinto de Independencia ha recibido un trajín importante de compromisos durante este año, donde Universidad Católica ha ejercido su localía con regularidad, además de Unión Española quien es dueño y local por naturaleza.

Esta vez, Patricio Yáñez esquivó a los jugadores y repasó al Santa Laura con un incendiario pedido: “Partido malo, cancha pésima. Si hay algo de lo que se pueden quejar es del terreno de juego, es inaceptable”, dijo en Agricultura.

La cancha del Santa Laura se vio en pésimas condiciones. | Foto: Photosport

Patricio Nazario quiere que no se juegue más fútbol en el Santa Laura: “Tú ves otras canchas en Sudamérica y están buenas, puedes controlar el balón. Yo sé que ese es el escenario donde se juega, pero no se debiera jugar un partido más ahí”.

“La gente me va decir ‘pero Pato, son malos igual, no juegan bien igual’. Ok, se las cedo. Pero jugar en un terreno de juego que está pésimo, que tienes que andar con escopeta para matar a la pelota es de verdad atentar contra el fútbol que ya está mínimo, no se puede jugar un partido más en Santa Laura”, remató.

