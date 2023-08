Pese a no ser titular indiscutido en Colo Colo, Brayan Cortés se posiciona como uno de los mejores arqueros del país, así lo demuestran sus constantes nominaciones a la Selección Chilena. El iquiqueño al responder una consulta sobre el mejor guardameta del balompié nacional nombró a un joven futbolista que le llama mucho la atención.

“El mejor arquero para mí… me gusta mucho Ahumada de Audax, muy buen arquero. Es muy ágil, he estado con él, es muy rápido. Me llama mucho la atención Tomás”, aseguró en conversación con el programa Pelota Parada de TNT Sports.

Tomás Ahumada se adueñó del arco de Audax Italiano en la campaña anterior. El joven golero de 22 años mantiene su rol como guardián del arco itálico en la presente temporada con participación estelar en el Campeonato Nacional 2023 y Copa Sudamericana.

Tomás Ahumada se consolida como arquero titular en Audax Italiano (Foto: Photosport)

El conocimiento de Brayan Cortés con el portero Tano viene desde la Selección Chilena Sub 23, donde les tocó compartir nómina. El iquiqueño reconoció que le gustaría estar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 como una de los tres jugadores adultos.

“Es un objetivo puede ser. Me lo tomo con calma de hacer las cosas bien el fin de semana, las decisiones las toma el profe. Es un gran torneo que se va a jugar aquí en nuestro país y sería muy lindo. Me tocó jugar en Iquique y fui banca cuando jugó Tomás en Valparaíso”, expresó.