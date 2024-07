Cobreloa hizo un buen partido y empató 1-1 ante Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano. Sin embargo, en el final del partido a los loínos les anularon un gol y fueron expulsados Cristian Insaurralde y Juan Carlos Soto.

El autor del gol de los Zorros, Javier Parraguez, se refirió al arbitraje de Benjamín Saravia. “No quiero hacer declaraciones, porque creo que me pueden perjudicar, pero ellos tuvieron para ganarlo con un penal que se les cobró, nosotros tuvimos dos penales, que no he visto las imágenes bien, pero a simple vista creo que nos vimos un poco perjudicados”.

Parragol mencionó que en el plantel se sienten perjudicados: “No es primera vez que nos arbitra Benjamín y creemos que nos perjudica bastante. Lamentablemente no sabemos cómo reclamar, porque hoy en día se ayudan bastante con las cámaras”.

El delantero tuvo comentarios para el tanto que les anularon y las expulsiones: “El gol que hicimos no fue bien anulado, creo que era gol. Después nos termina expulsando un jugador dos jugadores, parte del cuerpo técnico. No sabemos por qué, vamos a ver el informe, pero creemos que a simple vista se nos fue bastante perjudicados”.

Javier Parraguez menciona el gran objetivo de Cobreloa en el segundo semestre

El Búfalo se refirió a su regreso a Talcahuano, donde le marcó a su ex equipo, Huachipato. “Son sentimientos encontrados, pero hoy día estoy en Cobreloa, estoy muy feliz de poder ayudar al equipo con un gol, con un punto, que nos vamos un poco con sensaciones amargas, pero esto sigue, primera final que tenemos de 14”.

Javier Parraguez se siente perjudicado con el arbitraje. (Foto: Photosport)

Parragol mencionó la gran meta que tienen los Zorros: “Desde un principio estamos enfocándonos en el lugar número ocho, que tenemos a siete puntos, no sé ahora cómo quedamos, a esperar los resultados de los demás partidos y enfocarnos rápidamente en eso y no mirar para atrás, sino que mirar para adelante”.

También mostró su felicidad por estar en uno de los grandes del fútbol chileno: “Anímicamente siempre me he encontrado con la mentalidad muy fuerte, feliz de volver a Chile y de estar en un equipo que se merece estar en Primera División, un equipo grande. Ahora son 15 finales, ya quedan 14 y enfocarse en lo que viene en el futuro”.