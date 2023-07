La pelea entre Juan Cristóbal Guarello y Arturo Vidal está absolutamente desatada, en donde el jugador se ha encargado de denostar al comunicador quien, programa tras programa, hace revelaciones que general la reacción del bicampeón de América.

Ante los últimos insultos del King hacia Guarello, el rostro de La Hora de King Kong se tomó unos minutos de su programa para responderle a Vidal, hacer revelaciones y dejarle un desafiante mensaje.

“Yo tengo una información de Vidal muy personal, que tiene que ver con el comienzo de su carrera que me la dijeron y que yo no la debería saber, que Vidal cree, se inmola por la empresa que lo representa, pero los dos episodios que tengo con esa empresa me dicen lo contrario, no son tan leales, no sé si lo quieren tanto y si le tienen tanto respeto. Tengo dudas”, dijo.

Combos van, combos vienen entre Guarello y Vidal. | Foto: Photosport

Guarello asegura que “Con los dos personajes que me he encontrado no he visto en sus palabras admiración por el jugador y hay una información que yo sé que no debería saber… quería cerrar el tema”.

“Hace dos años se contactó conmigo Leila Guerriero, una de las periodistas más importantes de América Latina. Leila me pidió escribir una biografía de Arturo Vidal, la pensé y decidí que no. Resulta que después había gente muy dispuesta del entorno de la empresa a darme información cuando conté la anécdota, a contarme cosas”, reveló.

En el cierre, JC Guarello le deja un desafiante mensaje al jugador del Athletico Paranaense: “Arturito: cuidado, cuidado. En 10 años más cuando estés llamando para Miami y no te contesten me cuentas, así de simple”.