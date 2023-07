Un golpe tremendo se dio a conocer durante la noche del domingo en el programa Círculo Central (Su Círculo) producto de la revelación que hizo el conductor del espacio, Mauricio Israel, luego de señalar quiénes están detrás de la propiedad de Universidad de Chile, en específico de Azul Azul.

En la ocasión, se indica nada más ni nada menos, que Alexis Sánchez junto al representante Fernando Felicevich y los empresarios Victoriano Cerda y Patricio Kiblisky están detrás de la compra del club azul.

Sin duda, ya las reacciones se están produciendo y una de ellas viene del ex presidente de la concesionaria que rige los destinos de la institución deportiva, Federico Valdés, quien dialogó con Bolavip Chile. El ex timonel laico fue claro y envió un potente recado al Niño Maravilla.

“Yo espero que Alexis Sánchez algún día juegue por la U, ese es mi deseo y si quiere ser inversionista, eso sería muy difícil“, sentenció Federico Valdés, quien no dejó de manifestar su gran deseo.

Alexis, el Niño Maravilla Azul (Archivo)

El empresario no dudó en expresar que espera que el goleador histórico de la U, se ponga la camiseta azul antes de pensar en ser dueño del club. “Espero que sea jugador de la U primero y que una vez que se retire sea inversionista. Me parece que ese sería el orden ideal”, afirmó a modo de un ¿Me entendí?

En relación a quiénes adquirieron la propiedad de la U y los nombres que circulan, el ex presidente no quiso referirse no tiendo pruebas que avalen su posible opinión.

“Se dicen todas esas cosas, yo no he visto pruebas que sea así. No voy a opinar sobre algo que no hay evidencias, sobre un supuesto”, concluyó Valdés.