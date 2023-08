Juan Cristóbal Guarello no ve chances para la U en el Superclásico: "Colo Colo le va a hacer cuatro"

Juan Cristóbal Guarello ve muy mal a la Universidad de Chile de cara a lo que viene en el Campeonato Nacional. El periodista anticipó que Colo Colo le marcará cuatro goles al Romántico Viajero en el Superclásico que se jugará el primer fin de semana de septiembre.

“La U hoy es el equipo que transita, que pastorea, que le da lo mismo, el equipo que no pasa nada, que no te saca un juvenil ¡Deberas que Osorio se iba en 8 millones de dólares a Inglaterra! ¡Y lo quería el Toulouse! Ya listo, bueno, juegue”, dijo en su programa La Hora de King Kong.

El periodista anticipa goleada alba. “Esta U que se encontró con el poderoso O’Higgins que venía de cuatro derrotas consecutivas, que tuvo tres entrenamientos con Azconzábal. Esta U la va a agarrar Colo Colo en tres fechas más y le va a hacer cuatro, eso es lo que va pasar”.

Sin embargo, también tuvo críticas para el Cacique debido a su doble fracaso internacional. “Este Colo Colo de cabotaje, pijama, para usarlo en casa nomás, que ya en el Cristo Rendentor está eliminado de cualquier copa, de gusto local como el pebre. Este Colo Colo con 20 minutos, con el tarasca inspirado. Capaz que hasta Damián Pizarro le haga un par de pepas, esa es la vedad. Capaz que Damián Pizarro haga hasta tres goles contra la Universidad de Chile… O’Higgins el último gol era de fútbol salón”.

Juan Cristóbal Guarello ve a Colo Colo como gran favorito en el Superclásico

Guarello cree que en la U hay tres prioridades. “Se instaló perder contra Colo Colo siempre, ahora ser goleados y ni siquiera presentar pelea. Está muy mal esto con Universidad de Chile, parece que a nadie le importa. El único objetivo es vender a Assadi y Osorio, no descender – no van a descender porque están en una línea de flotación- y que no se sepa quien es el dueño y listo con eso Clark… el mismo que hace dos meses había dicho que la U había sido refundada”.