Running Festival by Suzuki se realizará el domingo 21 de abril en Las Condes.

La carrera de running que no tiene ganadores ideada para la familia y para los no profesionales

Un buen panorama para los amantes del running es el que tendrá lugar en el Parque Alberto Hurtado en la comuna de Las Condes el domingo 21 de abril.

Se trata de una nueva edición del Running Festival by Suzuki, una competencia que no es competencia en estricto rigor porque no hay ganadores.

¿Es sólo para profesionales? No. Una de las características de esta carrera es que no se necesita de ninguna preparación y el objetivo es que la familia concurra a corrrer.

Esta bonita actividad vuelve después de las exitosas ediciones de 2018 y 2019, una corrida que es sin tiempo, ni ganadores, donde el objetivo es divertirse entre amigos.

El trayecto de la Running Festival by Suzuki será de 2.5 kms y desde la organización prometen una serie de sorpresas para los participantes tales como

como lluvia, piso resbaladizo, espuma, laberinto, sumos, entre varios otros.

Y no sólo eso, después que los participantes crucen la meta, habrá varias actividades con una banda musical incluida y muchos comestibles.

¿Cómo hacer para participar en Running Festival by Suzuki?

Aún hay cupos disponibles y para ser uno de los corredores, debes inscribirte aquí.