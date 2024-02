La preocupación de Juan Carlos Letelier tras el debut de Cobreloa: “No me deja tranquilo”

Cobreloa mereció mejor suerte anoche ante Huachipato. Sin embargo, la impericia del equipo lo dejó sólo con un amargo 1-1 en Calama. Juan Carlos Letelier no está conforme.

Uno de los goleadores históricos del Loa quedó francamente preocupado por lo mostrado en el Zorros del Desierto.

Letelier quedó con el alma en un hilo debido a la impericia del equipo y, claramente, su sensación no es buena para el 2024.

“La verdad, no me deja tranquilo el debut de Cobreloa. Creo que en casa estos son los puntos que no se deben dejar ir”, expresó Letelier en Bolavip.

Cobreloa dejó preocupado a su hinchada por lo realizado ante Huachipato (Photosport)

Letelier quedó decepcionado, ademas, por qué pensó que Cobreloa daría que hablar y sería un equipo avasallador ante su público en el recinto calameño.

“Creo que no fue un Cobreloa como el que esperábamos. El equipo no fue un buen dueño de casa”, añadió.

Con un nivel así: ¿Cobreloa se podrá mantener en Primera División según Juan Carlos Letelier?

Cobreloa empezó igualando el marcador y fue de menos a más en la cancha. Eso sí es válido. El equipo se farreó varias ocasiones de gol y pudo al final ganar el pleito con el cabezazo de Bairon Monroy.

Letelier pone en duda lo que pueda pasar con los naranjas, ya que en la globalidad, para él, el zorro no cumplió con su reestreno en Primera.

“Me interesa que destaque el equipo más que las individualidades. Me gusta más que sea el equipo que brille. Espero que sea un equipo compacto, donde realmente los compromisos que tenga en casa sean puntos seguros. Sólo así nos dará la posibilidad de mantenernos en Primera”, argumentó.

¿Cuándo Cobreloa volverá a tener revancha en el fútbol chileno?

El próximo sábado 24 de febrero, a las 18 horas, Cobreloa volverá a la zona en forma multitudinaria y se enfrentará a Palestino.

El juego será disputado en el Estadio Municipal de La Cisterna y se espera una gran presencia de los naranjas en las tribunas.