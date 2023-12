Ministra de la Mujer y la Equidad de Género reacciona a nueva medida judicial por Jordhy Thompson: "No estamos hablando de una carrera..."

Jordhy Thompson vuelve a estar en el ojo del huracán, toda vez que en el día de ayer se diera a conocer la medida que la justicia aplicó sobre el canterano de Colo Colo: 100 millones de fianza para que el jugador pueda salir del país.

La noticia no dejó nada contento a su ex pareja, Camila Sepúlveda, y tampoco a Antonia Orellana, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, quien se refirió a la decisión judicial que se tomó con el crack del Cacique.

“No estamos hablando de una carrera futbolística, sino que de la vida de una mujer. Debiera ser esa la medida central en la que se evalúen las decisiones”, dijo de manera enfática sobre los intereses de Thompson por salir del país para poder seguir su carrera en el fútbol profesional.

Jordhy podrá salir del país. | Foto: Photosport

En esa misma línea, la Ministra Orellana le presta apoyo a Camila Sepúlveda: “Estamos a la espera de la decisión que nuestra representada quiera tomar, y vamos a respetar siempre su voluntad”, aportó.

Sobre la decisión en sí, prefiere no opinar por el estatus que ostenta en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, diciendo que “Soy integrante del poder Ejecutivo, no me corresponde a mí referirme a las decisiones judiciales”, sumó.

“Lamentablemente esto es un problema estructural, así lo ha señalado el fiscal nacional Ángel Valencia como uno de los desafíos que quiere abordar en su gestión, el alto número de archivo provisional de suspensión de procedimientos cuando se trata de violencia contra las mujeres”, remató en el cierre.

La carrera de Jordhy Thompson podrá seguir

El canterano de los albos suena fuerte en el fútbol de Rusia, destino donde ahora podría partir, pero debe cancelar la suma de 100 millones que ya anticipan es difícil de conseguir para que pueda seguir su carrera en el extranjero.