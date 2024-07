El mundo del fútbol quedó sorprendido con el desempeño del joven atacante Lamine Yamal del Barcelona. Quien se coronó campeón de la Eurocopa 2024 con la Selección de España, con tan solo 17 años recién cumplidos. Mientras que en Chile, desde Colo Colo aseguran tener a sus propias joyitas con características similares al jugador revelación de Europa.

Así lo comentó el entrenador del equipo de proyección del Cacique, Eduardo Rubio, que en diálogo con Octava Pasión, puso dos nombres sobre la mesa al ser consultado por las jóvenes promesas del fútbol chileno.

Los Lamine Yamal de Colo Colo

El exfutbolista, que también brilló con los albos, nombró a Damián Pizarro y Jordhy Thompson. Quienes partieron al Udinese de Italia y al FC Orenburg de Rusia, respectivamente.

“Para empezar yo te pongo dos ejemplos de Lamine Yamal, guardando las proporciones. Nosotros tenemos a Damián Pizarro y a Jordhy Thompson. Ellos jugaron con 17, 18 años en el primer equipo de Colo Colo, salieron campeones con el primer equipo de Colo Colo, fueron vendidos ambos desde Colo Colo. Nosotros tenemos ejemplos, chicos hay”, comenzó respondiendo.

“Después está todo lo que los rodea, todo en el fondo… la promoción de los jugadores, todo lo que es la confianza de los jugadores jóvenes, en bancar a los chicos, porque chicos tenemos”, aseguró.

En Colo Colo sacan pecho con Damián Pizarro y Jordhy Thompson. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Lo que se necesita para sacar más Lamine Yamal en el fútbol chileno

En la instancia, el Pajarito Rubio expuso lo que se necesita para sacar más jugadores de estas características.

“¿Qué es lo que necesitamos? Obviamente la estructura, las metolodogías, necesitamos el enfoque de todo un país enfocado en desarrollar a jugadores jóvenes, en fomentar el desarrollo de los jugadores jóvenes”, respondió.

Seguido, Rubio ahondó en la idea de una categoría de reserva para que compitan los mejores talentos de cada club junto a futbolistas profesionales.

“Si tú quieres que los jugadores jóvenes jueguen más, tienes que armarle una reserva. Sí o sí les tienes que armar una reserva, para que compitan los chicos de 15, 16 años buenos nuestros y no estén en la Sub 16 compitiendo. Estén en una Sub 23, estén con jugadores profesionales”, indicó.

“Ese chico en uno, dos o tres años, que tiene talento, con esa reserva el chico va a seguir compitiendo y va a llegar de mejor manera”, concluyó.