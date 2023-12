Ex pareja de Jordhy Thompson arremete con furia tras resolución de la justicia: "Lo encuentro nefasto, así es la justicia en Chile"

El caso Jordhy Thompson vivió un día clave en el día de ayer, ya que la justicia chilena resolvió que el jugador perteneciente a Colo Colo finalmente sí podrá salir del país, pero tendrá que pagar una millonaria suma en caso de que quiera hacerlo.

El interés del fútbol ruso por poder contar con el canterano de Colo Colo no le saldrá barato al jugador: 100 millones de pesos es lo que tiene que pagar si quiere salir del país y, aún así, deberá volver a los seis meses.

La medida no fue bien recibida por Camila Sepúlveda, ex pareja del jugador quien lo denunció por violencia intrafamiliar. En conversación con CHV Noticias, mostró la indignación que siente por la medida que adoptó la justicia chilena con Jordhy.

Jordhy Thompson podrá salir del país. | Foto: Photosport

“Lo encuentro nefasto, así es la justicia acá en Chile, no se puede esperar más. Él no va a volver, obviamente no va a volver”, dijo en primera instancia poniendo en seria duda que el jugador vaya a regresar al país en caso de que se marche.

Bajo esa misma línea, Sepúlveda cree saber por qué tanta desesperación para que Thompson salga del país: “Por lo mismo lo quieren mandar para afuera, para que todo quede en nada y chao, él se va y listo, no lo condenan ni nada”, añadió.

En el cierre, deja una potente reflexión, diciendo que “Quedo tranquila porque se va y listo, pero da rabia que solo porque sea él, puede hacer de todo siempre. Puede pegarle a una mujer, ‘matarla’, siempre va a ser igual. Nunca va a cambiar porque le perdonan todo”, remató.

El año de Jordhy Thompson en Colo Colo

Entre Supercopa, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Chile y Campeonato Nacional, Jordhy Thompson jugó 27 partidos este año con la camiseta de Colo Colo, anotando 6 goles y contribuyendo con dos asistencias.