Durante la jornada del jueves, se vio cómo Cobreloa inició los trabajos de intertemporada, donde el desafío es que el equipo pueda escapar de la incómoda posición en la que aparece en la tabla de posiciones, donde está en zona de descenso.

En las imágenes que llegaron desde el norte, se puede apreciar que los futbolistas salieron a trotar por las calles de Calama, donde el desierto de fondo, era una postal maravillosa, donde se habló de entrenamiento a la antigua.

Sin embargo, para algunos históricos esta situación que lideró el PF del cuadro minero, Pablo Masiero, no se condice con lo que realmente necesita el equipo. Tal fue la visión del ex portero Óscar Wirth, quien dijo que el suceso no es más que una “venta de humo”.

“Yo creo que es una manera de decirle a la gente que nos importa su comentario, pero es una cuestión así como vende humo. Hay que tener en claro, que eso debe ir acompañado de un cierto nivel futbolístico”, afirmó el mundialista en 1982.

Sobre la misma, agregó que “si yo ando corriendo todo el día por la calle y el día del partido pasa la pelota por mi lado y no le pego, no sirve de nada. Pero no deja de ser una cosa diferente”, sentenció Wirth.

“Lo que han hecho ha sido muy malo”

Sobre la misma, el otrora arquero no tiene pelos en la lengua para catalogar como malo lo que han hecho los jugadores durante el primer semestre, “los responsables son ellos, porque lo que han hecho no ha sido malo, si no que muy malo. Tienen que enmendar, pero si salir a correr les sirve, bien, además sirve para estar en forma”, recalcó el ex deportista.

Finalmente, habló de los posibles refuerzos, “se necesita una persona con experiencia y que juegue bien. Si no la tienes, nadie se contagiará. Puedes traer a tres y no te ayudan en nada, hay que tener buen ojo, nomás”, cerró Wirth.

Wirth reflexionó sobre lo que viene para Cobreloa (Archivo)

¿En qué lugar marcha Cobreloa en el Campeonato Nacional 2024?

Tras la última caída, Cobreloa se encuentra en zona de descenso y se ubica en el 15° lugar con tan solo 14 puntos, compartiendo ubicación con Audax Italiano, pero la diferencia de goles favorece a los capitalinos.