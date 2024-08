Coquimbo Unido ha tenido un duro inicio del segundo semestre, donde ha tenido que batallar con la irregularidad y no ha podido consolidarse en el primer lugar de la tabla tras haberlo logrado en la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2024.

A los problemas futbolísticos que exhibe el equipo dirigido por Fernando ‘Nano’ Díaz, ahora se suman los rumores de un posible quiebre en el camarín del ‘Barbón’, algo que desde la Región de Coquimbo descartan de plano.

Nano Díaz no estará en el banco ante Colo Colo. | Foto: Photosport

Inti Bonilla de Radio Continente de Coquimbo asegura que “Es una situación que a mí me sorprendió cuando me lo plantearon, no tenía conocimiento de cosas de este tipo. Dentro de los planteles y grupos de trabajo siempre ocurren situaciones de no ser tan amigos o se generan roces, sobre todo en el fútbol”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

“De ahí a que exista un quiebre, no manejo esa información, yo no lo veo así. Hemos conversado con Nano Díaz y también con la gran mayoría de los jugadores y no es algo que se maneje a nivel periodístico con la seriedad que corresponde”, complementó.

Ante la casi segura ausencia de Nano Díaz en el duelo del viernes ante Colo Colo, explican el porqué de la situación: “El técnico viene saliendo de una situación médica muy complicada y esto ha significado unas prescripciones médicas: no se puede subir a los aviones por la presurización. Entiendo que los mismos doctores le han prohibido viajar en los buses por precaución”, cerró.

Colo Colo vs. Coquimbo Unido, día y hora

Coquimbo Unido tendrá que visitar nada más ni nada menos que a Colo Colo el próximo viernes 16 de agosto en el Estadio Monumental, duelo que arrancará a las 7 de la tarde y el cual es válido por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2024.