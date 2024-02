Cobreloa no solo se devolvió con las manos vacías a Calama tras la segunda fecha del Campeonato Nacional 2024, sino que lo hizo con un saco de goles en contra. Palestino lo superó con un contundente y expresivo 5-0 que aniquilaron las chances loínas.

La derrota, sumada al amargo empate ante Huachipato en la primera fecha, suman dudas en las huestes nortinas y ahora tendrán un difícil partido ante un Cobresal que viene de empatar ante Unión Española.

Uno que sabe vestir los colores de Cobreloa es Nicolás Peric, quien en ESPN Chile pegó tremenda advertencia al plantel naranja: “La cancha es pesada, la gente es pesada. Pareciera que hay más altura cuando estás mal. Mi primer semestre lo pasé pésimo, terminamos antepenúltimo con Nelson Acosta”, dijo.

Palestino humilló a Cobreloa. | Foto: Photosport

“Yo tuve compañeros que no pudieron jugar más, se tuvieron que ir porque no eran capaces; se ahogaban, no podían correr. Logramos hacer que el presidente de ese momento retuviera a Acosta porque lo quería echar”, recordó.

Peric ve inadmisible la goleada que sufrió el conjunto naranja, diciendo que “Es difícil, es muy difícil. Qué bueno que esté Rodolfo González ahí como capitán porque tendrá que ponerse los pantalones y decir ‘Muchachos, esto es Cobreloa’ y esta cuestión es así. ¿5-0? Al 3-0 me paro y no me hacen más goles, pero 5 a un equipo como Cobreloa…”.

En el cierre, asegura que “Está bien, viene subiendo, hay muchas cosas, déficit monetario, está casi quebrado el club, pero no es para que te hagan 5 goles. Vamos a ver ahora en la vuelta a Calama cómo revierten la situación y ojalá sea un triunfo porque sino se pone pesada la pista para los jugadores”, cerró.

Día y hora para Cobreloa vs Cobresal

El viernes 1 de marzo a las 20:30 PM de Chile continental, Cobreloa recibirá la visita de Cobresal en un duelo válido por la Fecha 3 del Campeonato Nacional 2024. El compromiso se disputará en el Estadio Zorros del Desierto.