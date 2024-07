El ex gerente deportivo de Cobreloa alzó la voz sobre lo que será el importante duelo de los loínos ante Palestino.

Ex director deportivo de Cobreloa se las canta clarita a los jugadores loínos: "Tienen que tratar..."

Cobreloa logró un importante empate ante Huachipato en su visita a Talcahuano, pero ahora los dirigidos por el argentino Dalcio Giovagnoli deberán ratificar este punto ante Palestino.

El encuentro ante el “Tino Tino” es de suma importancia, pues en caso que los Loínos lleguen a derrotar a los árabes en el estadio Zorros del Desierto, estos podrían seguir escalando en la tabla de posiciones y alejarse de una vez por todas de los puestos de zona de descenso.

Pero la tarea no será para nada fácil. ¿La razón? El cuadro naranja tendrá seis bajas para dicho compromiso, entre las que destacan: Cristian Insaurralde (se perderá tres partidos) y Francisco Arancibia (partió a Universidad Católica).

ÓSCAR WIRTH LE HABLA FUERTE Y CLARO A LOS JUGADORES DE COBRELOA

Es por esto que Óscar Wirth fue contactado por BOLAVIP CHILE y en nuestro sitio manifestó que los de Calama deberán ratificar el “punto de oro” que obtuvieron en la Región del Biobío.

“Cuando le ganaron a Colo Colo acá en Santiago. ¿Qué pasó en Calama? Se perdió con Audax Italiano y no pudieron ratificar lo bueno que habían hecho en el Monumental, lo que no tuvo sustento es el triunfo que se consiguió porque después vino la debacle”, declaró el ex guardameta.

El plantel loíno buscará volver a abrazarse en condición de local | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

“Tienen que tratar de ratificar la idea futbolística de querer jugar y acá en Calama tendría que dar mejores resultados”, sentenció.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR COBRELOA POR EL CAMPEONATO NACIONAL?

El siguiente partido de Cobreloa será ante Palestino. Se disputará el lunes 29 de julio, desde las 20:00 horas, en el Estadio Zorros del Desierto.