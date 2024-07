El empate entre Huachipato y Cobreloa en el estadio CAP-Acero de Talcahuano sigue trayendo coletazos. ¿La razón? El Tribunal de Disciplina de la ANFP sesionó este miércoles 24 de julio y decidió castigar a Cristian Insaurralde con tres fechas.

Recordar que el atacante argentino le habría propinado duros términos al juez central Benjamín Saravia tras que este lo mandó anticipadamente a los camarines del recinto de la Región del Biobío.

“Sos un cagón de mierda (…) ladrón, mafioso” y “nos cagas por que somos Cobreloa”, fueron parte de los dichos de Insaurralde que el árbitro escribió en su lapidario informe arbitral.

LAS SINCERAS PALABRAS DE CRISTIÁN INSAURRALDE EN COBRELOA

Al enterarse de su sentencia, el delantero argentino de 33 años utilizó su cuenta personal de Instagram para enviarle un mensaje a los hinchas loínos que lo apoyan a diario.

“Lamentablemente siempre terminan cayendo primero los que están en primera línea”, comenzó diciendo “Gary”.

Sin embargo, el propio futbolista realizó una fuerte autocrítica. “Claro que me hago cargo de mi calentura y mi actuar, pero propio de todos los arrebatos que venimos sufriendo partida tras partido en nuestra liga”, señaló.

Cristian Insaurralde es pieza fundamental en el esquema de Dalcio Giovagnoli | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

“Tristemente nos toca enfrentarnos no solo a los equipos de turnos los fines de semana si no también a todo un sistema manoseado que no es bueno para el país, y esto no es una exposición sin fundamentos, solo cabe mirar lo que está a

simple vista de todos que no es competitiva la liga, que no gana quién es mejor si no quién tiene más poder, donde la complicidad una vez más queda expuesta”, agregó.

“No puedo mandar a un pibe a reclamar, tenemos que ser los mayores y de experiencia que se expongan antes los hechos de injusticias y siempre poner la cara para los golpes. Los que cargamos con el peso y el compromiso de llevar a Cobreloa a lo más alto después de tantos años donde su hinchada fue el principal dañado de ver a un club tan gigante en segunda división sabrán de lo que hablo”, argumentó.

De hecho, Insaurralde confesó que “tuve la posibilidad de irme a ganar mucha pero mucha plata en otros países, lo cual la directiva sabe y está en conocimiento de todo esto, pero opté por quedarme por qué quise, por qué es mi casa y por qué quiero hacer historia en este club que tanto me ha dado”.

“Mi agradecimiento y compromiso siempre es y será al 100%. Este barco no lo suelto así nos hundamos todos juntos y pongo las manos en el fuego por mis compañeros, los que hoy se quedaron a pelearla espalda con espalda para mantenernos en primera juntos a la gente, remarcó.

Finalmente, el ariete del conjunto de Calama indicó que “ante todo esto solo quiero pedir disculpas públicamente a mis compañeros, a nuestra gente y al cuerpo técnico por haberme expuesto al decir lo que todos pensamos al árbitro de turno que tanto nos perjudicó contra Iquique en Copa Chile y Huachipato por el torneo nacional. Prometo trabajar y mejorar para que no vuelva a suceder”

¿Cuándo vuelve a jugar Cobreloa por el Campeonato Nacional?

El siguiente partido de Cobreloa será ante Palestino. Se disputará el lunes 29 de julio, desde las 20:00 horas, en el Estadio Zorros del Desierto.