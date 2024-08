El periodista asegura que los dichos van dirigidos a los hinchas que no vieron el partido.

Un deslucido Superclásico protagonizaron Universidad de Chile y Colo Colo en un empate sin goles que no dejó a nadie conforme. Eso sí, polémica siempre hay, y fue el entrenador de los albos Jorge Almirón el que afirmó que “fue un buen partido. Tipico clásico. Felicitarlos por el comportamiento. El rival no nos pateo al arco, Morales pateó al centro y no mucho hubo más”.

BOLAVIP conversa con el periodista de Radio Bío Bío, Francisco Eguiluz, el que de entrada confiesa no estar para nada de acuerdo con los dichos del estratega albo.

“Lo de Almirón es impresentable porque da la sensación que no vio el partido. El Clásico fue malo, yo creo que ninguno de los dos hizo méritos por ganarlo, pero decir que el rival no le pateó al arco es una mentira tremenda”, indicó.

Agregando que “yo conté cuatro intervenciones de De Paul y al menos cinco llegadas relativamente claras de la U, contra una de pelota muerta de su equipo. Yo entiendo que los técnicos puedan criticar los planteamientos ajenos, están en su derecho, pero para hacerlo tú tienes que salir a ganar los partidos, pero Colo Colo salió a ratonear ayer en el Nacional, bien propio de Almirón”.

Eguiluz critica de vuelta al entrenador del Cacique. “De verdad me parece lamentable, uno puede entender esas declaraciones para ganarse a la gente, pero a la gente que no vio el partido, que debe ser mucha, uno lee eso y piensa que Colo Colo tuvo maneatada a la U y hubo pasajes del partido donde los albos no podían salir del fondo”, explica.

Pancho Eguiluz critica duramente a Jorge Almirón.

En esa misma línea asegura que “se preocupó tanto del rival Almirón, que Opazo jugó de central casi con persecución individual a Leandro Fernández, Colo Colo no perdió el partido porque la U no tiene delanteros que la echen adentro, sólo no perdió por culpa del rival”.

Declaración de Jorge Almirón “tribunera y vendehumo”

La declaración tribunera y vendehumo de Almirón sobre el rival, uno la podría aceptar siempre y cuando su equipo salga y muestre algo en la cancha y Colo Colo no fue capaz de hacerlo ayer, salieron a especular y a ver si a través de una pelota muerta o un contragolpe poder hacer algo, pero nunca intentó ganar el partido, porque además lo planteó mal