Pato Yáñez revienta la actualidad de Arturo Vidal y le lanza ácido comentario: "No está para la alta competencia; en Monagas o Colo Colo no tendrá problema"

Arturo Vidal encendió a medio mundo en el día de ayer asegurando que, después de diciembre, no continuará en Brasil y buscará un nuevo destino para seguir una larga y más que exitosa carrera en el fútbol profesional.

El destino lógico es Colo Colo, club que formó al King y al cual innumerables veces ha dicho que quiere volver, pero tienen que haber condiciones para que eso suceda y lo principal es un proyecto ambicioso para pelear cosas internacionales.

Pato Yáñez, histórico albo y panelista de Deportes en Agricultura, fustigó al King: “Yo creo que para la alta competencia no está, eso es lo que pienso independiente del país al que vaya. Si me dices que se va a Venezuela, que se vaya al Monagas, ahí no va tener problema y en Colo Colo tampoco”.

Yáñez advirtió a Arturo Vidal. | Foto: Photosport

“No está para un River, equipos de importancia, de relevancia que estén intentando ganar Copa Libertadores o que sabes que van a llegar a la final, pero para venir a Colo Colo le sobra”, complementó.

Yáñez advierte a Vidal si quiere regresar al Cacique: “Yo le diría venga a despedirse, juegue bien, deje un buen sabor de boca, hágalo la raja, espectacular. Si no anda preocupado de otras cosas, perfecto, no pasa nada. Por condiciones, le sobra estar en Colo Colo, el tema es si viene predispuesto a jugar, a estar presente, a sacarse la cresta y ser un aporte”.

¿Se dará el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo? De momento, el jugador se mantiene en el Flamengo donde arrancó como indiscutido para Jorge Sampaoli, pero el ex DT azul se demoró poco en darse cuenta que hay otros jugadores por sobre el chileno en el equipo física y futbolísticamente.