El mítico ex jugador de la Selección Chilena no quedó indiferente al anuncio de Claudio Bravo sobre dejar el fútbol profesional.

Patricio Yáñez aplaude el retiro de Claudio Bravo y 'agradece' que no volvió al fútbol chileno: "Acá lo hubiesen chaqueteado"

Claudio Bravo anunció su retiro del fútbol profesional en un emotivo video, en donde repasa y agradece a los clubes por donde pasó. Bravo, además, agradeció a la Selección Chilena por todas las emociones vividas en 20 años defendiendo el arco de La Roja.

En el último tiempo, siempre se especuló con que el portero formado en las inferiores de Colo Colo pudiera hacer un regreso al fútbol chileno, pero finalmente aquello no sucedió y los hinchas se quedaron con las ganas.

El que agradeció la carrera del portero y valoró que el ex arquero no haya vuelto al balompié nacional fue Patricio Yáñez, histórico ex jugador quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura se refirió al retiro de Bravo.

Claudio Bravo le dijo adiós al fútbol. | Foto: Photosport

“Él estaba para la Elite, para los grandes equipos. Acá lo hubiesen chaqueteado y le hubiesen dado con todo, en Sudamérica tampoco lo veía”, dijo al ser consultado por un hipotético regreso que finalmente no se dio.

Con esa idea bajo el brazo, Yáñez complementa diciendo que “Era el momento para retirarse si no era Europa o un proyecto familiar en Estados Unidos. No estaba para el fútbol chileno, lo iban a destruir acá”, sumó.

En el cierre, Patricio Yáñez deja una reflexión por los históricos de la Generación Dorada que deciden regresar al país para un último baile: “Es un problema de los que regresan, pero Claudio Bravo, para mí, no está para ese chaqueteo”, cerró.

Claudio Bravo tendrá despedida en La Roja

Según reveló el periodista Marco Escobar, Claudio Bravo tendrá una despedida de la Selección Chilena. Esta será cuando La Roja tenga que recibir la visita de Bolivia por las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.