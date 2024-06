José Antonio 'Toño' Prieto le da un espaldarazo a Carcuro y, si bien no comparte sus dichos, apoya la libertad de expresión.

Las palabras de Pedro Carcuro sobre Ben Brereton sacaron ronchas, toda vez que algunos comparten los dichos del histórico de la televisión chilena, mientras que otros le cayeron con dureza por criticar al delantero de la Selección Chilena.

Pese a que hay opiniones divididas, fue José Antonio ‘Toño Prieto quien salió en defensa de Carcuro. Eso sí, no apoyó los dichos, pero sí que el periodista tenga la libertad para poder expresar su opinión de manera libre.

En diálogo con Bolavip Chile, el galardonado mejor Periodista Deportivo en 2023 señaló que “Hay libertad de expresión y Pedro Carcuro, quien trabaja en los medios hace muchos años, puede ejercer su libertad para expresarse”, dijo.

Las críticas de Pedro Carcuro no pasaron inadvertidas. | Foto: Photosport

“Puede gustar o no lo que dijo Pedro Carcuro. Ahora, hay que ver si fue o no peyorativo hacia Ben Brereton. Yo no comparto con Pedro quien se involucró en un tema farandulero fuera de la cancha, él se sostiene en el comentario deportivo, dentro de la cancha”, complementó.

En el cierre, deja crítica a los ex jugadores que opinan de manera libre y les recuerda cómo fue en su época de jugador: “Si los ex futbolistas que son comentaristas quieren entrar a defenderlo… bueno, hay muchos con tejado de vidrio respecto a los medios de comunicación. Cuando fueron futbolistas, fueron peyorativos con los medios y hoy tienen que tener cuidado con ese tejado de vidrio”, remató.

La Roja rumbo a la Copa América

La Roja viaja este domingo hacia Estados Unidos, donde preparará el debut ante Perú pactado para el viernes 21 de este mes en la ciudad de Arlington, Texas.