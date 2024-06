La selección chilena se despidió de tierra nacional antes de viajar a la Copa América en Estados Unidos con una contundente victoria 3-0 sobre Paraguay en un encuentro donde Víctor Dávila fue la gran figura del partido al marcar dos goles.

El tercer gol fue obra de Eduardo Vargas, el que aumentó su historial de goles con la Roja acercándose al primer lugar de Alexis Sánchez.

Quizás el punto bajo de la selección fue el ingreso de Gabriel Arias por Claudio Bravo, teniendo un par de malas intervenciones.

Este es el uno a uno de La Roja:

CLAUDIO BRAVO: No tuvo mucho trabajo en el primer tiempo, pero cuando debió intervenir, lo hizo en forma sobria y dando seguridad a su defensa. Una dolencia en la rodilla hizo que se quedara en el camarín cuando terminó el primer tiempo.

MAURICIO ISLA: Alternó buenas y malas, aunque dejó en claro que sigue teniendo velocidad en las coberturas, bien en el descuelgue ofensivo.

MATÍAS CATALÁN: Pese a que jugó en una posición que no está acostumbrado, cumplió y lo hizo de buena forma, rápido en los cruces y fuerte a la hora de enfrentar a los complicados delanteros paraguayos.

Mauricio Isla hizo una buena sociedad con Víctor Dávila

IGOR LICHNOVSKY: Un patrón en cuanto a las pelotas aéreas, siempre ganó de cabeza, tuvo problemas en el control de Bareiro, pero al final terminó ganando el duelo.

GABRIEL SUAZO: Importante agente ofensivo, factor clave en dos de los tres goles chilenos. Tuvo eso sí algunas falencias en la marca de Iván Ramírez.

MARCELINO NÚÑEZ: Partido ingrato para el formado en Universidad Católica. Impreciso en varias jugadas del primer tiempo. Después se afirmó y hasta probó de media distancia.

ERICK PULGAR: No tuvo la presencia de otros partidos, sobre todo en los primeros 30 minutos donde no hubo transición y el balón no pasó por sus pies. Cuando se retrasó pudo mostrar algo de su fútbol.

VÍCTOR DÁVILA: La figura de Chile. Respondió a la confianza y a las palabras de Ricardo Gareca. Dos goles de cabeza y mucho sacrificio para pisar ambas áreas.

Diego Valdés mostró credenciales ante Paraguay

DIEGO VALDÉS: Jugó más suelto. Todas sus intervenciones de la primera parte fueron siempre pases correctos a compañeros. Intentó siempre llegar al arco rival, participó en el primer gol.

ALEXIS SÁNCHEZ: Tuvo ráfagas de la mejor versión del Niño Maravilla, como cuando ganó en velocidad y le dejó servida la pelota a Ben Brereton. Mostró muchas ganas y compromiso.

EDUARDO VARGAS: No tuvo muchas posibilidades en el primer tiempo, fue varias veces al choque con la dura defensa guaraní. En la segunda parte tuvo dos ocasiones, una definió suave al medio, y en la segunda convirtió un golazo dejando en claro su olfato goleador.

GABRIEL ARIAS: No entró bien. Se vio algo de nerviosismo en algunas de sus intervenciones, de hecho un mal rechazo del portero casi fue el descuento de Paraguay.

RODRIGO ECHEVERRÍA: Entró conectado, correteó e intentó darle una salida más limpia a la Roja.

FELIPE LOYOLA: Ingresó por Mauricio Isla, tuvo un par de problemas en la banda. Salió lamentablemente lesionado y es duda para la nómina final que va a la Copa América.

Alexis Sánchez ilusiona con su nivel mostrado ante Paraguay

MARCOS BOLADOS: Tuvo pocas intervenciones como para ser evaluado.

BEN BRERETON: Mucha entrega, pero siempre se complica con la pelota en los pies. Desperdició un mano a mano con el arquero Coronel.

BENJAMÍN KUSCEVIC: Ingresó en los minutos finales por el lesionado Felipe Loyola.