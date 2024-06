La Selección Chilena dejó atrás el triunfo ante Paraguay por 3-0 en el Estadio Nacional y ahora se concentra de lleno en lo que será la preparación final para la Copa América de Estados Unidos 2024, en donde Chile debutará el próximo viernes ante Perú en Arlington, Texas.

Una de las situaciones que ha levantado polvo en los últimos días es la situación de Ben Brereton Díaz, quien pasó de ser un indiscutible en el once inicial hace un par de meses a estar relegado en el banco. Peor aún, ‘Big Ben’ desaprovechó una inmejorable chance para anotar el martes.

Vero Bianchi se inmola por Ben. | Foto: Photosport

Una persona que le prestó el hombro por completo al británico-inglés fue Verónica Bianchi, quien en TST de TNT Sports aseguró que “Yo quiero y creo que ben tiene que seguir en la Selección. Espero que se pueda ir a un club donde sea considerado, porque eso es muy importante”, dijo.

Bianchi explica por qué Brereton ha perdido terreno en la Selección Chilena: “Él se vio perjudicado con el ex técnico de La Roja que lo ponía donde no era su posición, no se sentía cómodo. Retrocedió”, sostuvo.

En el cierre, la periodista se inmola por el jugador y asegura que no está en juego su lugar en La Roja, diciendo que “Cuando llega a la selección, cuando aparece de la nada, nos llega a salvar y llega con goles. Claro, no se cumplió el objetivo de ir al mundial, pero tiene su espacio confirmado, sin duda”, cerró.

Los números de Ben Brereton con La Roja

Ben Brereton Díaz ha disputado 30 partidos con la camiseta de la Selección Chilena, donde totaliza siete goles anotados y tres asistencias desde su primera aparición con La Roja en 2021.