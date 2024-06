Cobreloa comunicó la salida del gestor deportivo Jorge de Olivera. Según explicó el presidente del cuadro loíno, Marcelo Pérez García la decisión se dio tras un acuerdo con el profesional.

“Confirmada la salida. Con Jorge llegamos a un acuerdo este viernes y ya está cesado de sus funciones”, expresó el directivo en declaraciones a En La Línea Deportes.

“Tenemos un proyecto en conjunto con Jorge que se había planificado a principio de año. Un proyecto deportivo que traía un cambio en varios aspectos, con diversos profesionales y diversas estrategias. También una metodología muy distinta a lo que veníamos manejando”, agregó.

El presidente de Cobreloa aseguró que la decisión se da porque en este momento el objetivo número uno de la institución es quedarse en Primera División: “Hoy día la prioridad es recuperar el ritmo futbolístico, mantener la categoría, con lo cual ya no era necesario ese proyecto deportivo. En eso conversamos con Jorge y llegamos a un buen acuerdo en cesar sus funciones, porque nuestra prioridad hoy en día es mantenernos en Primera y recuperar el ritmo futbolístico que hemos perdido en el primer semestre”.

Presidente de Cobreloa deja claro que la prioridad en Cobreloa es mantener la categoría

En ese sentido expresó enfatiza que la decisión no va por un tema de expectativas. “Más que no cumplió las expectativas, Jorge tenía una función particular acá que era exclusivamente diseñar el proyecto deportivo, donde venían nutricionistas, un sistema de scouting diferente. También venía un tema de profesionalizar un área donde hemos tenido mucha complejidad. Hemos tenido ya dos gerentes o gestores deportivos”, señaló.

Cobreloa llegó a un acuerdo con Jorge De Olivera para terminar su contrato como gestor deportivo. (Foto: jorgedeolivera21, Instagram)

Pérez García agradeció el trabajo de Jorge De Olivera e insistió que el objetivo es mantenerse en primera: “En estas circunstancias preferimos no continuar con su servicio y nada más que eso. Se agradece el profesionalismo que tuvo. Para lo que fue contratado, hoy día no es necesario porque la prioridad uno es mantener la categoría y también recuperar a Cobreloa”.