El técnico de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo, entregó la nómina para los partidos de La Roja ante Qatar y Marruecos. La gran sorpresa fue la no citación de Claudio Bravo, mientras que apostó por el retorno de Juan Delgado, Ángelo Henríquez y llamó a toda la legión de la Generación Dorada.

Eduardo Berizzo tomó una dura determinación en la Selección Chilena: no considerar en este nuevo proceso a Claudio Bravo. A principios de septiembre, acá en BolaVip, adelantamos que el Toto no tenía considerado al meta del Betis y que ve en Brayan Cortés, meta de Colo Colo, como a su nuevo regalón. Hoy, hace instantes, el Toto confirmó que no tiene al histórico capitán de La Roja como el número uno de su equipo y lo dejó fuera de los partidos amistosos frente a Qatar y Marruecos pactados para fines de septiembre.

Fuentes al interior de La Roja admitieron que la decisión de dejar a Bravo fue difícil, pero también ve que por una cuestión etaria, el eterno capitán de Chile no llegará en plenitud de sus condiciones para disputar el Mundial de 2026 en Norteamérica. Por ello, Berizzo y compañía ven en Cortés al reemplazante natural del exjugador de Colo Colo.

Además, el otro de los golpes de Berizzo es que llamó nuevamente a Gabriel Arias para que pelee un puesto con Cortés en la portería. El arquero de Racing, hace varias semanas, retornó a la actividad tras un corte de ligamento en la rodilla y volverá a tener su chance.

Lo que sí llamo la atención es que Berizzo si mantuvo a otros jugadores considerados en la historia de la Generación Dorada de la Selección Chilena. Por ello, el entrenador citó a Charles Aránguiz, Guillermo Maripán, Gary Medel, Eugenio Mena, Erick Pulgar, Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Todos ellos tienen cabida, mientras que Mauricio Isla también será convocado y ratificado en las próximas horas según confirmó BolaVip.

Claudio Bravo fue por más de una década capitán de la Selección Chilena y su paso está a punto de terminar, ya que Eduardo Berizzo no citó al eterno líder (Agencia Uno).

Las sorpresas para la Selección Chilena