Luciano Cabral ha dado muestras de sobra este año como uno de los jugadores más regulares del medio nacional, donde tanto en el Campeonato Nacional 2024 como en la Copa Sudamericana con Coquimbo Unido ha destacado por sobre sus compañeros.

El argentino naturalizado chileno le ganó a la vida con una trágica historia personal y ahora disfruta su momento en el fútbol, donde incluso ya varios ex seleccionados piden que tenga una oportunidad en la Selección Chilena.

Cabral se ilusiona con La Roja. | Foto: Photosport

Tras la derrota del conjunto coquimbano frente a Racing Club por Copa Sudamericana, Cabral fue consultado por Marco Escobar de D Sports si se ilusiona con un llamado por parte de Ricardo Gareca: “Sí, por supuesto. Es un desafío muy grande para uno como jugador y persona, pero sigo pensando en Coquimbo”, dijo.

¿Y si llega la oportunidad para defender a La Roja en la Copa América? Cabral no esquiva la pregunta y asegura que sería un sueño, pero que mantiene los pies en la tierra: “Si llega la oportunidad de estar en la selección, bienvenido sea”, complementó.

En el cierre, y ante la pregunta si ha recibido algún llamado por parte de la Selección Chilena para integrar un proceso, asegura que “La verdad que no, no he tenido ninguna charla, ningún llamado ni nada”, cerró.

El grupo de La Roja en la Copa América

La Roja jugará un partido amistoso en el Estadio Nacional ante Paraguay antes de embarcarse rumbo a Estados Unidos, donde disputará la Copa América en el Grupo A junto a Argentina, Canadá y Perú.