El lateral Matías Fernández vive un gran momento en Ecuador. El ex Santiago Wanderers partió a Independiente del Valle en búsqueda de nuevos logros y lo ha logrado con creces: obtuvo la Supercopa de ese país, la Copa Ecuador, la Sudamericana y ahora la Recopa ante Flamengo.

El nacido en Valparaíso fue una de las grandes figuras de "El Matagigantes" ante el Mengao de Arturo Vidal, equipo que puso lo mejor de lo mejor en el Maracaná, pero pese a eso el cuadro brasileño terminó cayendo en la tanda de penales.

Fernández disputó 90 minutos en la Recopa ante Flamengo | Foto: Getty Images

Pese a que Fernández es uno de los jugadores chilenos más regulares en el extranjero, el entrenador Eduardo Berizzo no le ha dado ninguna oportunidad en la Selección Chilena, algo que los hinchas chilenos ven con asombro tras ver su gran presente.

"Si se da, se da. No quiero ponerme en esa situación ni presionar nada. Si se me da... es lo mejor del mundo representar a Chile. Y si no, seguir trabajando. Eso es lo que he seguido haciendo. Trabajar creo que es la clave de todo", dijo el jugador de 27 años tras levantar la Recopa a AS Chile.

"Ojalá, ojalá que sí. Creo que cualquier jugador te diría que quiere representar a su país. Estoy dispuesto y quiero estar", sentenció.

De esta forma, habrá que ver si Fernández estará en la nómina que de el seleccionado nacional para el amistoso ante Paraguay el próximo lunes 27 de marzo a las 21:30 horas, en el Estadio Monumental.