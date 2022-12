La Roja Sub 20 continúa preparándose para el Sudamericano Sub 20 que se jugará en 2023

Chile enfrenta a Uruguay en un segundo partido amistoso Sub 20: ¿Cuándo juegan?

Este viernes la Selección Chilena Sub 20 enfrentará por segunda vez a Uruguay en un partido amistoso que también se jugará en tierras charrúas. Los dirigidos por Patricio Ormazábal se preparan para disputar el Sudamericano Sub 20 de 2023.

¿Cuándo juega Chile Sub 20 contra Uruguay?

El segundo partido amistoso Sub 20 entre chilenos y charrúas se jugará este viernes 16 de diciembre de 2022 a las 17:00 horas de Chile en el Estadio Parque Central, recinto ubicado en Montevideo, Uruguay.

¿Qué canal transmite este partido de La Roja Sub 20?

Hasta ahora este partido no será transmitido en Chile.

¿Dónde ver online este partido entre Chile y Uruguay Sub 20?

El partido se podrá ver por la página web de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la cual te dejamos AQUÍ. Para visualizar contenido deberás registrarte y después iniciar sesión.

¿Cómo vienen?

Tal como se mencionó anteriormente, este será el segundo amistoso que jugarán Chile y Uruguay, el primero se jugó durante la noche de ayer miércoles y terminó empatado dos a dos.

Los autores de los goles chilenos fueron Lucas Assadi, uno de los jugadores con más proyección que tiene actualmente la Selección Chilena Sub 20 y la Universidad de Chile, equipo en el cual ya anotó goles en Primera División.

El segundo gol lo convirtió Gabriel Norambuena, delantero perteneciente a la Unión Española. Norambuena también destacó en los partidos amistosos que Chile venció a Brasil con un aporte de dos goles.

La Selección Chilena Sub 20, dirigida por Patricio Ormazábal, se está preparando para el Sudamericano Sub 20 que se jugará el año 2023 en Colombia. Ese torneo entregará cupos para el Mundial Sub 20 que se jugará meses después en Indonesia.

Chile llegó a tierras uruguayas después de haber vencido dos veces a Brasil en partidos amistosos jugados en nuestro país. En esos amistosos destacaron figuras como el mencionado Gabriel Norambuena y el arquero Vicente Reyes, chileno-estadounidense que juega en el Atlanta United 2.