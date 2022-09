El ex seleccionado de La Roja, Cristián Castañeda, espera que Juan Delgado sea una verdadera competencia en la defensa del equipo de Eduardo Berizzo y confía en que vendrán nuevos jugadores para ocupar una pieza clave en la zaga de la Selección Chilena.

La Selección Chilena tiene en Juan Delgado a la gran sorpresa de la nómina para disputar los amistosos contra Qatar y Marruecos. El técnico Eduardo Berizzo nominó al jugador del Paços Ferreira en Portugal, quien viene reconvertido en su posición y ahora es lateral derecho en el fútbol europeo. Sin duda, Berizzo lo llama para pelear por un puesto con Mauricio Isla.

Uno de los que sí tiene experiencia en ese puesto es Cristián Castañeda. Scooby, otrora jugador de la Universidad de Chile y de La Roja, dialogó con Bolavip y le colocó fichas a Delgado, aunque también le entregó una responsabilidad al formado en Colo Colo.

"Por supuesto que si era delantero y está reconvertido, bueno, son decisiones que los técnicos se iluminen y también lo acepte (...) Hay que tener la buena disposición para ser un aporte al equipo y si uno quiere jugar lo hace hasta en el arco, por lo menos es la mentalidad que va a tener es lo que ayuda al equipo", expresó.

Además, el mundialista en Francia 98 con Chile dijo que espera que Delgado le pelee un puesto a Mauricio Isla y que también existan jugadores, para disputar una plaza con Eugenio Mena en el lateral izquierdo.

"Hay que ver chicos que sean capaces de faltarle el respeto a los de más experiencia y quitarles el puesto. Es de esperar que sea así, que sea el recambio que se necesita, porque no van a hacer eternos en ninguno de los dos. Les está quedando poco, es importante, primordial, que venga alguien y los reemplace de buena manera", agregó.

Juan Delgado causa sensación en Portugal y está de buena manera actuando en Europa (Agencia Uno)

Castañeda sabe que Eduardo Berizzo tiene harta pega en la Selección Chilena y el símbolo de la U espera, al igual que los fanáticos de La Roja, que lleguen nuevos aires de renovación para poder entregarle más herramientas al equipo nacional

"Ha costado mucho reemplazar a Isla y al Keno Mena. Uno mira y los que están no están a la altura. Creo que todavía hacen diferencia, mientras no llegue alguien que les quite la camiseta van a seguir jugando ahí", expresó.