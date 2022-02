La Selección Chilena está a poco más de un mes de jugarse su paso al Mundial de Qatar 2022 cuando tenga que visitar a Brasil y recibir a Uruguay en condición de local, compromiso que aún no cuenta con sede definida según confesó en conferencia de prensa el mismo Director Deportivo de La Roja, Francis Cagigao.

Si bien se ha especulado con que La Roja podría volver a hacer de local en el Estadio Zorros del Desierto de Calama o trasladar la localía al Estadio Sausalito de Viña del Mar, lo concreto es que Chile aún no tiene estadio para recibir a la celeste.

“Es verdad que no está definida la sede, pero no solo la nuestra. Es decir, por ahora hay un tipo de argumento alrededor del partido que, si se juega en Salvador de Bahía o no, pero a nosotros no nos ha llegado ninguna circular oficial de FIFA para desmentir que el partido será allí. Todavía estamos a la espera de una decisión de FIFA”, aseguró.

Consultado sobre la sede ante Uruguay y si los jugadores rechazaron el Estadio Monumental, Cagigao fue tajante en decir que “En ningún momento los jugadores han demostrado, hablado o nadie de la federación haya dicho en algún momento que no quiere jugar en el Monumental. Contra Brasil se jugó en esa cancha. Sí es verdad que jugadores y técnicos mostraron en algún momento su disconformidad con la cancha, que no es un problema de ahora”, dijo.

“Si vamos con la verdad por delante, que por A o por B hay problemas con las canchas aquí en Chile. No tenemos la utilización del Estadio Nacional que hubiera sido lo lógico en una situación normal, pero dado las mejores del estadio no pudo ser”, complementó.

Dando más luces de cuál será la sede para recibir a los charrúas en el decisivo compromiso, Cagigao cerró diciendo que “La situación es la que es con la que debemos de buscar alguna alternativa, pero no está descartada ninguna cancha por ahora. Entre hoy y mañana estaremos mirando este tema con seriedad en busca de lo que sean las mejores condiciones para ese partido contra Uruguay”.