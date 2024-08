Singular episodio se vivió en enero de 2015 cuando Héctor Tapia le negó el ingreso al ex golero.

Se retira del fútbol Claudio Bravo. El ex arquero de la selección chilena anunció a través de un video, su alejamiento de la actividad profesional dejando un gran legado en lo que fue su brillante carrera deportiva.

Y muchos han salido al paso para reconocer en el oriundo de Viluco a un gran hombre y deportista, que sin duda costará encontrar otro similar en el futuro del fútbol chileno.

Por ejemplo, Eddio Inostroza en diálogo con BOLAVIP CHILE reconoció la figura de Bravo como uno de los mejores, pero sobre todo una imagen a seguir por su gran comportamiento.



“Es uno de los mejores, soy un reconocedor de la figura de este gran arquero que ahora se retira. Un ejemplo de conducta enorme y gran jugador”, apuntó el ex jugador a nuestro portal.

El duro episodio de Bravo con Colo Colo el año 2015

En otro tema y rememorando el episodio cuando en Colo Colo le negaron el ingreso a entrenar en enero de 2015, luego que el golero criticase los dichos de Julio Barroso. En la ocasión, el DT de aquel entonces, Héctor Tapia, reconoció que fue él quién negó el ingreso del portero al recinto.

Bravo defendiendo el arco de Colo Colo (Archivo)

“Yeyo enfatizó que esos sucesos ya quedaron atrás, definitivamente. “Es tan inteligente y ejemplar, que se va a olvidar de todos esos sinsabores que tuvo con mucha gente colocolina, es parte del fútbol también”, afirmó.

Además, vale recordar que el portero entrenó en agosto de 2015 en el Estadio Monumental con indumentaria del Cacique, claro que sin Tapia en el banco y con José Luis Sierra como DT.

Al cierre, manifestó que “para qué seguir escarbando, es un chico que tomó la decisión y hay que dejarlo. Ver dónde le harán los homenajes y saludos. Esos momentos, no me va ni me viene, chao con el resto”, concluyó Inostroza.